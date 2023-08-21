Фото: Томми Пол на рыбалке поймал огромного тунца

14-я ракетка мира, 26-летний американский теннисист Томми Пол опубликовал в социальных сетях впечатляющие фото с рыбалки. Пол лично поймал огромного тунца.

«Выходные на воде», — подписал фото Пол.

Фото: из личного архива Томми Пола

Фото: из личного архива Томми Пола

Фото: из личного архива Томми Пола

На пост отреагировал финалист Уимблдона-2022, австралиец Ник Кирьос. «Нет, ну это дико. Просто безумие. Поехали на рыбалку», — написал Кирьос в комментариях.

Пол уже находится в Нью-Йорке, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт US Open — 2023. На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Пол (14) дошёл до третьего круга, где в борьбе проиграл двукратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу (1). Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (0:7), 6:3 в пользу будущего финалиста Алькараса.