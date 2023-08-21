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Фото: Александр Зверев проводит время в Нью-Йорке со своей девушкой

Фото: Александр Зверев проводит время в Нью-Йорке со своей девушкой
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София Томалла, 33-летняя немецкая модель и девушка олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетки мира, 26-летнего Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях совместные фото с возлюбленным из Нью-Йорка (США).

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Зверев прилетел в Нью-Йорк, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023. Александр пропустил прошлогодние соревнования из-за страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» в матче с испанцем Рафаэлем Надалем.

На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Зверев дошёл до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 5:7 проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу. Отметим, что по ходу соревнований немец обыграл россиянина Даниила Медведева.

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