Фото: Александр Зверев проводит время в Нью-Йорке со своей девушкой

София Томалла, 33-летняя немецкая модель и девушка олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетки мира, 26-летнего Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях совместные фото с возлюбленным из Нью-Йорка (США).

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Зверев прилетел в Нью-Йорк, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023. Александр пропустил прошлогодние соревнования из-за страшной травмы, полученной на «Ролан Гаррос» в матче с испанцем Рафаэлем Надалем.

На прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Зверев дошёл до полуфинала, где со счётом 6:7 (5:7), 5:7 проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу. Отметим, что по ходу соревнований немец обыграл россиянина Даниила Медведева.