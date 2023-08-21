Доминик Тим снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт с 20 по 26 августа.