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Доминик Тим снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме

Доминик Тим снялся с турнира в Уинстон-Сейлеме
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт с 20 по 26 августа.

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