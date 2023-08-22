Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павел Котов проиграл квалифаеру на старте турнира в Уинстон-Сейлеме

Павел Котов проиграл квалифаеру на старте турнира в Уинстон-Сейлеме
Комментарии

97-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), призовой фонд которого составил $ 760 930. Отметим, что соревнования проходят за неделю до US Open — 2023.

В стартовом матче Котов со счётом 3:6, 4:6 проиграл 275-й ракетке мира, 29-летнему американцу Митчеллу Крюгеру (Q). Продолжительность поединка составила 1 час и 16 минут. Котов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Крюгера пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде Крюгер сразится с четвертьфиналистом Australian Open — 2023, 35-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой (5).

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 22:45 МСК
Павел Котов
97
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Митчелл Крюгер
275
США
Митчелл Крюгер
М. Крюгер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023