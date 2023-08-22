Павел Котов проиграл квалифаеру на старте турнира в Уинстон-Сейлеме

97-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), призовой фонд которого составил $ 760 930. Отметим, что соревнования проходят за неделю до US Open — 2023.

В стартовом матче Котов со счётом 3:6, 4:6 проиграл 275-й ракетке мира, 29-летнему американцу Митчеллу Крюгеру (Q). Продолжительность поединка составила 1 час и 16 минут. Котов шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Крюгера пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде Крюгер сразится с четвертьфиналистом Australian Open — 2023, 35-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой (5).