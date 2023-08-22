Определился соперник Ивана Гахова на старте квалификации US Open — 2023

Организаторы US Open – 2023 опубликовали результаты жеребьёвки квалификационного турнира у мужчин. Единственным представителем России в данной сетке станет 162-я ракетка мира Иван Гахов. На старте соревнований он сразится с 20-летним представителем США Захари Свайдой (235-я ракетка мира).
Другие интересные матчи на старте квалификации мужского US Open – 2023:
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Маттия Беллуччи (Италия)
Теннис Сандгрен (США) – Денис Кудла (США)
Давид Гоффен (Бельгия, 5) – Деннис Новак (Австрия)
Фабио Фоньини (Италия) – Якуб Меншик (Чехия)
Егор Герасимов (Беларусь) – Синтаро Мочизуки (Япония)
Максим Кресси (США, 13) – Вит Коприва (Чехия).
Отметим, что за победу в первом круге квалификации теннисисты получат $ 22 тыс., во втором — $ 34,5 тыс., а в финале — $ 45 тыс.
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