Жена Джоковича: когда матч Новака заканчивается в 3 часа ночи, чувствуешь себя так!

Елена Джокович, супруга 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях забавный пост, посвящённый победе мужа на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Напомним, в финале соревнований Джокович (2) со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса (1).

«Когда не спишь всю ночь и празднуешь, днём чувствуешь себя так! Мы просто все так любим Новака.

Фото: из личного архива Елены Джокович

Когда Новак играет в другом часовом поясе, а матч заканчивается в три часа ночи. Так выглядит рабочий день… Мы знаем, что это такое, и ни на что не променяли бы. Правда? Браво, Новак!» — подписала фото Елена.