«Ой-ой-ой! Я уже видела этот взгляд раньше». Возняцки показала забавное фото дочки

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях забавное фото своей старшей дочери Оливии.

«Ой-ой-ой! Я уже видела этот взгляд раньше», — подписала фото Возняцки, добавив хештег #миния.

Фото: из личного архива Каролины Возняцки

Напомним, в конце июня завершившая карьеру в 2020 году Возняцки сообщила, что решила вернуться в спорт. Во время своего отсутствия она родила двоих детей. Первым турниром Каролины стали соревнования категории WTA-1000 в Монреале (Канада) и в Цинциннати (США). Из трёх сыгранных матчей датчанка выиграла один.

В данный момент Возняцки готовится к выступлению на US Open — 2023, организаторы которого предоставили ей уайлд-кард. Соревнования у женщин пройдут с 28 августа по 9 сентября.