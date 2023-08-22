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Мирра Андреева обыграла Корпач на старте турнира в Кливленде, повесив сопернице «баранку»

Мирра Андреева обыграла Корпач на старте турнира в Кливленде, повесив сопернице «баранку»
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Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Кливленде. В матче первого круга она обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:0, 3:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Корпач один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Андреева встретится с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Лорен Дэвис (США).

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.

Кливленд. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 22:50 МСК
Мирра Андреева
67
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
0 		6 5
         
Тамара Корпач
77
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Комментарии
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