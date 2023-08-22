Мирра Андреева обыграла Корпач на старте турнира в Кливленде, повесив сопернице «баранку»

Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Кливленде. В матче первого круга она обыграла немку Тамару Корпач со счётом 6:0, 3:6, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. За это время Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Корпач один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Андреева встретится с победителем пары Слоан Стивенс (США) – Лорен Дэвис (США).
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.
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