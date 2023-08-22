Кудерметова обыграла Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Кливленде. В матче первого круга она обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Подороски один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Кудерметова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.
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