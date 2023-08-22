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Кудерметова обыграла Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде

Кудерметова обыграла Подороску и вышла во второй круг турнира в Кливленде
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Кливленде. В матче первого круга она обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Подороски один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Кудерметова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.

Кливленд. 1-й круг
22 августа 2023, вторник. 03:55 МСК
Надия Подороска
71
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 1
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии
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