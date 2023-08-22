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Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала мамой

Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала мамой
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс во второй раз стала мамой. У Серены и её мужа Алексиса Оганяна родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.

Фото: Личный архив Алексиса Оганяна

«Добро пожаловать, Адира Ривер Оганян. Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка и счастливая и здоровая мама. Спасибо, Серена. Ты сделала мне еще один несравненный подарок — ты величайшая из матерей. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери. Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии её младшую сестру.

Фото: Личный архив Алексиса Оганяна

Твой мир был бы подобен реке, твое благополучие — подобно морским волнам», — написал счастливый отец в соцсетях, разместив фотографии жены и дочерей.

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