Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз стала мамой

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс во второй раз стала мамой. У Серены и её мужа Алексиса Оганяна родилась дочь, которую назвали Адирой Ривер.
Фото: Личный архив Алексиса Оганяна
«Добро пожаловать, Адира Ривер Оганян. Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорожденная девочка и счастливая и здоровая мама. Спасибо, Серена. Ты сделала мне еще один несравненный подарок — ты величайшая из матерей. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери. Никогда не забуду тот момент, когда я представил Олимпии её младшую сестру.
Фото: Личный архив Алексиса Оганяна
Твой мир был бы подобен реке, твое благополучие — подобно морским волнам», — написал счастливый отец в соцсетях, разместив фотографии жены и дочерей.
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