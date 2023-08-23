Кузнецов в качестве лаки-лузера попал во 2-й круг турнира в Уинстон-Сейлеме, но проиграл

32-летний российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел выйти в третий круг хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Уинстон-Сейлеме (США). В матче второго круга Кузнецов уступил австралийцу Максу Пёрселлу со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 56 минут.
Кузнецов трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Пёрселл выполнил восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Кузнецов, который сейчас является тренером Романа Сафиуллина, играл в квалификации турнира в Уинстон-Сейлеме, но выйти в основную сетку не сумел. Однако после снятия представителя Финляндии Эмиля Руусувуори организаторы отправили в качестве лаки-лузера сразу во второй круг именно россиянина. Для Андрея это был первый матч в основной сетке после «Ролан Гаррос» — 2022.
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