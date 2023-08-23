Прозорова прошла во второй круг квалификации US Open

Россиянка Татьяна Прозорова одержала победу над Юлией Готовко из Беларуси в матче 1-го круга квалификации US Open со счётом 6:3, 1:6, 6:0. Игра проходила на 15-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.
Прозорова по ходу матча сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Готовко шесть подач на вылет, 10 ошибок на подачах и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Всего россиянка выиграла 84 очка в матче, а её соперница 73.
В следующей стадии Прозорова сыграет с победительницей матча между шестой сеяной в квалификации румынкой Жаклин Кристиан и Ириной Шиманович из Беларуси.
В женской квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Прозоровой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Эрика Андреева, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Марина Мельникова.
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