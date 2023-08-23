Каролина Мухова: сейчас женский теннис стал более занятным, непредсказуемым
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2023, 10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском туре.
«Я со своей позиции не могу повлиять на устранение разницы в зарплатах в мужском и женском теннисе. Долгое время мужской теннис считался более привлекательным, но сейчас мне кажется, что женский теннис стал более занятным, непредсказуемым. Стадионы начинают заполняться, мы видели это в женском финале Открытого чемпионата Франции. Это невероятный опыт», — приводит слова Муховой Vogue.
Напомним, ранее Мухова проиграла американской теннисистке Кори Гауфф в финале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:3, 6:4.
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