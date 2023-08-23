Экс-тренер Джоковича: люди, списывающие Новака со счетов, ничего не знают о теннисе
Поделиться
Никола Пилич, бывший тренер 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», 36-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о том, кто может составить сербу конкуренцию в туре.
«Люди, списывающие Новака со счетов, ничего не знают о теннисе. Новак уже доказал всем, что он лучший. Когда Алькарас выиграл в Мадриде, я сказал, что он единственный, кто может конкурировать с Джоковичем. Именно он, а не Зверев, Циципас и даже не Синнер, которого я очень ценю. У испанца есть физический и психологический потенциал, чтобы справиться с Новаком. Ему всего 20 лет, и такая зрелая игра в его возрасте заслуживает уважения», — приводит слова Пилича Kurir.
Ранее Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2023
-
13:22
-
12:35
-
12:24
-
12:07
-
11:45
-
10:45
-
10:20
-
02:36
-
01:35
-
01:21
-
00:06
- 22 августа 2023
-
22:47
-
19:39
-
19:28
-
19:07
-
15:33
-
14:01
-
11:00
-
09:00
-
05:55
-
04:21
-
01:10
-
00:56
-
00:46
-
00:30
-
00:14
-
00:04
- 21 августа 2023
-
23:42
-
22:58
-
22:24
-
22:05
-
21:36
-
21:20
-
20:36
-
20:09
Партнерский контент