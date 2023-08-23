Экс-тренер Джоковича: люди, списывающие Новака со счетов, ничего не знают о теннисе

Никола Пилич, бывший тренер 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», 36-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о том, кто может составить сербу конкуренцию в туре.

«Люди, списывающие Новака со счетов, ничего не знают о теннисе. Новак уже доказал всем, что он лучший. Когда Алькарас выиграл в Мадриде, я сказал, что он единственный, кто может конкурировать с Джоковичем. Именно он, а не Зверев, Циципас и даже не Синнер, которого я очень ценю. У испанца есть физический и психологический потенциал, чтобы справиться с Новаком. Ему всего 20 лет, и такая зрелая игра в его возрасте заслуживает уважения», — приводит слова Пилича Kurir.

Ранее Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати (США).