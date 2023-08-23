Борис Беккер: надеюсь, Джокович будет играть вечно

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от недавнего финала «Мастерса» в Цинциннати (США), где серб Новак Джокович (2) со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) одолел испанца Карлоса Алькараса (1).

«Надеюсь, Джокович будет играть вечно. Это дуэли, которые заставляют сердце болельщика биться чаще: самый успешный игрок всех времён против лучшего в своём поколении, первой ракетки мира. Трудно представить что-то лучше. В Цинциннати они провели замечательный матч. Со стороны Алькараса мне особенно понравился его тренер (чемпион «Ролан Гаррос» — 2023, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро. – Прим. «Чемпионата»). И Карлос очень внимательно слушал его после каждого розыгрыша. Думаю, мы получили ответ на вопрос, важен ли тренер. Команда Новака тоже ему очень помогала, очень громко поддерживала. Это именно то, что мы хотим видеть – чистые эмоции и страсть. Оба игрока оставили на корте всю душу», — приводит слова Беккера Eurosport.