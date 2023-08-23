Диана Шнайдер с уверенной победы над американкой Баптист стартовала в квалификации US Open

85-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала в квалификационном турнире US Open – 2023, за что получит $ 22 тыс. призовыми.

В первом матче Шнайдер (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-летнюю американку Хейли Баптист. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Баптист два эйса, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Шнайдер в квалификации US Open станет 181-я ракетка мира, 20-летняя представительница Франции Эльза Жакемо.

Помимо Шнайдер, за выход в основную сетку US Open борются ещё семь россиянок.