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Диана Шнайдер с уверенной победы над американкой Баптист стартовала в квалификации US Open

Диана Шнайдер с уверенной победы над американкой Баптист стартовала в квалификации US Open
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85-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала в квалификационном турнире US Open – 2023, за что получит $ 22 тыс. призовыми.

В первом матче Шнайдер (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 21-летнюю американку Хейли Баптист. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 18 минут. Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Баптист два эйса, семь двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Шнайдер в квалификации US Open станет 181-я ракетка мира, 20-летняя представительница Франции Эльза Жакемо.

Помимо Шнайдер, за выход в основную сетку US Open борются ещё семь россиянок.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
23 августа 2023, среда. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
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