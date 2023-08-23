«Это Нью-Йорк, а не грёбаная Сербия». Болельщик на US Open оскорбил Виктора Троицки

Мужская квалификация US Open – 2023 ознаменовалась неприятным инцидентом с участием чемпиона пяти турниров ATP, обладателя Кубка Дэвиса серба Виктора Троицки, который в данный момент является тренером молодого таланта – 20-летнего серба Хамада Меджедовича, его курирует сам Новак Джокович.
На старте квалификации US Open Меджедович встречался с представителем Хорватии Борной Гойо.
По ходу матча Троицки попросил одного из болельщиков вести себя потише, что вызвало у него приступ агрессии.
«Это US Open. Это Нью-Йорк. Нас 12 миллионов человек, и мы все ####### громкие, клоун ты ######. Кто тут провоцирует? Мы болеем, ######. Это Нью-Йорк, а не грёбаная Сербия», — начал кричать зритель, при этом наваливаясь на Троицки и распуская руки.
Шум привлёк работников стадиона, которые попросили болельщика отсесть, тот в ответ добавил: «Этот козёл велел мне заткнуться».
Отметим, что Меджедович в итоге проиграл со счётом 5:7, 7:6 (7:2), 4:6.
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