Валерия Савиных вышла в полуфинал квалификации US Open — 2023

180-я ракетка мира, 32-летняя российская теннисистка Валерия Савиных успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2023.

В четвертьфинальном матче Савиных со счётом 6:3, 6:3 обыграла 165-й номер рейтинга WTA, 21-летнюю француженку Кароль Монне. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 21 минуту. Савиных один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Монне три эйса, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал квалификации US Open — 2023 Савиных сразится с представительницей Великобритании Юрико Миядзаки.

Основной турнир US Open у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.