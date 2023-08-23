Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Валерия Савиных вышла в полуфинал квалификации US Open — 2023

Валерия Савиных вышла в полуфинал квалификации US Open — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

180-я ракетка мира, 32-летняя российская теннисистка Валерия Савиных успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США – 2023.

В четвертьфинальном матче Савиных со счётом 6:3, 6:3 обыграла 165-й номер рейтинга WTA, 21-летнюю француженку Кароль Монне. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 21 минуту. Савиных один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Монне три эйса, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал квалификации US Open — 2023 Савиных сразится с представительницей Великобритании Юрико Миядзаки.

Основной турнир US Open у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
23 августа 2023, среда. 18:10 МСК
Кароль Монне
Франция
Кароль Монне
К. Монне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Валерия Савиных
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android