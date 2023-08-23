Иван Гахов не сумел пробиться в полуфинал квалификации US Open — 2023

162-я ракетка мира, 26-летний российский теннисист Иван Гахов неудачно стартовал в квалификационном турнире Открытого чемпионата США – 2023.

В первом матче Гахов потерпел обидное поражение от 235-й ракетки мира, 20-летнего американца Захари Свайды. Напряжённая встреча продлилась 2 часа и 38 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 7:6 (10:6) в пользу теннисиста из США. Гахов 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Свайды два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Квалификационный турнир US Open пройдёт с 22 по 26 августа. Стоит отметить, что 26-летний Гахов был единственным россиянином в данной сетке.