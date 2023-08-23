Янчук: Медведев играет на половину своих возможностей. У него мало шансов на US Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук очертил круг фаворитов мужского US Open – 2023.

«Джокович и Алькарас — явные фавориты US Open. Эти два теннисиста находятся в превосходной форме! Не могу представить, что предстоящий «Шлем» выиграет кто-то другой.

Медведев слегка выпадает, у него совсем мало шансов на победу. К сожалению, он находится не в лучшей своей форме. Сейчас он играет где-то только на половину своих возможностей. Он умеет отлично играть американскую серию, но год на год не приходится.

Для того чтобы претендовать на титул US Open, нужно выйти на пик своей формы. Медведеву пока до этого далеко. Рублёв тоже сейчас находится в серии из поражений. После удачного выступления на траве Андрей немного потерял хватку. Посмотрим, может быть, нашим ребятам удастся прибавить прямо по ходу турнира», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.