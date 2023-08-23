Борис Беккер критически высказался о ходе допинг-дела Халеп

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер критически высказался о ходе допинг-дела двукратной чемпионки мэйджоров, экс первой ракетки мира, румынки Симоны Халеп.
Напомним, Халеп сдала положительный тест на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. Проба A показала наличие в крови Симоны препарата Roxadustat, который входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства. Румынка отрицает, что сознательно употребляла допинг. Ранее Симона неоднократно жаловалась на то, что её дело по непонятным причинам затягивают.
«Симона достаточно взрослая теннисистка и способна принять любое решение. Но ей уже не 25, поэтому каждый год, который она теряет из-за дисквалификации, можно считать потерянным. В какой-то момент всё затянется настолько, что Симоне вообще будет неинтересно решение суда, потому что она будет слишком стара для тенниса», — приводит слова Беккера немецкий Eurosport.
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