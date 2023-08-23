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Мария Тимофеева проиграла американке Калиевой на старте квалификации US Open

Мария Тимофеева проиграла американке Калиевой на старте квалификации US Open
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129-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева неудачно стартовала в квалификационном турнире US Open – 2023.

В первом матче Тимофеева (27) со счётом 6:7 (4:7), 5:7 проиграла 183-й ракетке мира, 20-летней американке Эльвине Калиевой. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 3 минуты. Тимофеева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Калиевой два эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Напомним, в июле 2023 года Тимофеева завоевала дебютный титул на уровне WTA. Мария стала чемпионкой соревнований категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), в финале одолев украинку Катерину Байндль.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
23 августа 2023, среда. 21:35 МСК
Эльвина Калиева
США
Эльвина Калиева
Э. Калиева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
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