Звонарёва одержала победу в первом круге квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва выиграла в первом круге квалификации US Open у австралийки Джейми Форлис — 6:3, 6:0. Игра проходила на 16-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 1 час 8 минут.
Звонарёва по ходу матча дважды подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Форлис нет эйсов, пять ошибок на подачах и один реализованный брейк-пойнт из двух. Всего россиянка выиграла 60 очков в матче, а её соперница 36.
Во втором круге Звонарёва сыграет с гречанкой Деспиной Папамихаил.
По итогам первой стадии квалификации шесть россиянок продолжают борьбу. Помимо Звонарёвой, это Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Татьяна Прозорова. Мария Тимофеева и Екатерина Макарова выбыли из борьбы.
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