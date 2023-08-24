Беккер: Синнер находится на вершине в списке фаворитов US Open — 2023

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил мнение, что итальянский спортсмен Янник Синнер входит в список фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США.
«Когда ты выигрываешь «Мастерс» — это прорыв. Особенно в случае с Янником Синнером, которого на протяжении последних двух лет называют преемником Новака Джоковича. Неудача в Цинциннати лишь дала ему больше времени для подготовки к US Open. У Янника есть уверенность в себе и хорошая физическая подготовка. Я считаю, что он находится на вершине в списке фаворитов Открытого чемпионата США», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.
US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США). Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто (Канада), который прошёл в текущем месяце.
- 24 августа 2023
-
12:47
-
12:39
-
11:55
-
06:32
-
04:10
-
02:41
-
02:13
-
02:06
- 23 августа 2023
-
23:52
-
22:07
-
21:11
-
21:00
-
20:18
-
20:13
-
20:00
-
19:55
-
19:31
-
19:25
-
17:50
-
17:28
-
16:56
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
15:00
-
13:22
-
12:35
-
12:24
-
12:07
-
11:45
-
10:45
-
10:20
-
02:36
-
01:35
-
01:21