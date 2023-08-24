Беккер: Синнер находится на вершине в списке фаворитов US Open — 2023

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил мнение, что итальянский спортсмен Янник Синнер входит в список фаворитов предстоящего Открытого чемпионата США.

«Когда ты выигрываешь «Мастерс» — это прорыв. Особенно в случае с Янником Синнером, которого на протяжении последних двух лет называют преемником Новака Джоковича. Неудача в Цинциннати лишь дала ему больше времени для подготовки к US Open. У Янника есть уверенность в себе и хорошая физическая подготовка. Я считаю, что он находится на вершине в списке фаворитов Открытого чемпионата США», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.

US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США). Синнер стал победителем «Мастерса» в Торонто (Канада), который прошёл в текущем месяце.