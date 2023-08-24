Бартоли: Федерера любили за элегантность, Надаля — за нрав, но никто не любит Джоковича

Французская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде и 11 турниров WTA Марион Бартоли высказалась об отношении болельщиков к сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

«Федерера любили за элегантность, Надаля уважают за бойцовский нрав, благодаря которому он 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Но никто не любит третьего участника «Большой тройки». Если бы у Новака был хотя бы ещё один серьёзный конкурент, у него было бы гораздо больше болельщиков. Думаю, он заслужил всеобщее уважение, но, когда дело доходит до любви публики, всё немного по-другому. Это просто в человеческой природе — болеть за одного или за другого, а на третьего не обращать внимания. Думаю, Джокович завершит карьеру как игрок, у которого больше всего побед на турнирах «Большого шлема». Так он получит и всё остальное», — приводит слова Бартоли Tennis 365.