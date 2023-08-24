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Беккер: лучшие теннисисты мира вновь воспринимают Зверева всерьёз. Это хороший знак

Беккер: лучшие теннисисты мира вновь воспринимают Зверева всерьёз. Это хороший знак
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился ожиданиями от выступления немецкого спортсмена Александра Зверева на Открытом чемпионате США.

«Зверев обрёл свою форму на корте. Рассчитываю, что он сможет сохранить её до US Open. За год он набрал достаточно игровой практики, вернул уверенность в себе. Это достойно уважения. Лучшие теннисисты мира вновь воспринимают Зверева всерьёз, и это хороший знак для него. Прогресс Александра продолжался от месяца к месяцу. Думаю, теперь он готов на многое», — приводит слова Беккера Eurosport со ссылкой на подкаст Das Gelbe vom Ball.

Напомним, US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года в Нью-Йорке (США).

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