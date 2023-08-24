Фритц: мы ждали, когда Федерер, Надаль и Джокович уйдут с дороги. Но теперь есть Алькарас
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о конкуренции в мужском туре.
«Я всегда думал — если столкнёшься с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером или Новаком Джоковичем, у тебя будут проблемы. Мы просто ждали, когда они уйдут с дороги. Теперь надвигается следующая волна теннисистов, и это мотивирует. Но теперь есть Карлос Алькарас. Думаю, Алькарас будет главным человеком, который помешает нам выиграть турниры «Большого шлема», — приводит слова Фритца Esquire.com.
Напомним, в данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).
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