Фритц: мы ждали, когда Федерер, Надаль и Джокович уйдут с дороги. Но теперь есть Алькарас

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о конкуренции в мужском туре.

«Я всегда думал — если столкнёшься с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером или Новаком Джоковичем, у тебя будут проблемы. Мы просто ждали, когда они уйдут с дороги. Теперь надвигается следующая волна теннисистов, и это мотивирует. Но теперь есть Карлос Алькарас. Думаю, Алькарас будет главным человеком, который помешает нам выиграть турниры «Большого шлема», — приводит слова Фритца Esquire.com.

Напомним, в данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).