Тейлор Фритц: выражение своего мнения в соцсетях полезно для тенниса

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал о взаимодействии с болельщиками в социальных сетях.
«Когда я выражаю своё мнение в социальных сетях, то всегда получаю большую реакцию, чем на любой другой пост. Думаю, что выражение своего мнения полезно для тенниса. Соцсети — отличный способ общаться с людьми. Я размещаю посты в разных соцсетях, и это хорошо, потому что так я могу поддерживать связь с болельщиками. Иногда я провожу стримы на Twitch. Но регулярно делать это не могу, учитывая плотный график в теннисе. Я сам всё записываю, нарезаю, монтирую. На это уходит много времени», — приводит слова Фритца Esquire.com.
В данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).
- 24 августа 2023
-
14:30
-
14:16
-
12:47
-
12:39
-
11:55
-
06:32
-
04:10
-
02:41
-
02:13
-
02:06
- 23 августа 2023
-
23:52
-
22:07
-
21:11
-
21:00
-
20:18
-
20:13
-
20:00
-
19:55
-
19:31
-
19:25
-
17:50
-
17:28
-
16:56
-
16:44
-
16:43
-
16:37
-
15:00
-
13:22
-
12:35
-
12:24
-
12:07
-
11:45
-
10:45
-
10:20
-
02:36