Тейлор Фритц: выражение своего мнения в соцсетях полезно для тенниса

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал о взаимодействии с болельщиками в социальных сетях.

«Когда я выражаю своё мнение в социальных сетях, то всегда получаю большую реакцию, чем на любой другой пост. Думаю, что выражение своего мнения полезно для тенниса. Соцсети — отличный способ общаться с людьми. Я размещаю посты в разных соцсетях, и это хорошо, потому что так я могу поддерживать связь с болельщиками. Иногда я провожу стримы на Twitch. Но регулярно делать это не могу, учитывая плотный график в теннисе. Я сам всё записываю, нарезаю, монтирую. На это уходит много времени», — приводит слова Фритца Esquire.com.

В данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q).