Корретха: поражение от Джоковича в Цинциннати — идеальный урок для Алькараса перед US Open

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха высказался о противостоянии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.
«Не думаю, что поражение Алькараса в финале турнира в Цинциннати с Джоковичем негативно скажется на Карлосе, потому что для него это был прекрасный финал. Это идеальный урок перед Открытым чемпионатом США. Карлос многое усвоил после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции, а затем показал невероятные результаты на Уимблдоне. Впереди может быть ещё один финал, в котором он точно будет знать, как действовать против Джоковича. Так что я не думаю, что Алькараса что-то беспокоит. К тому же он выиграл US Open в прошлом году. Алькарас и Джокович учатся в матчах друг с другом и должны пользоваться этим», — приводит слова Корретхи Eurosport.
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