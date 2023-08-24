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Фото: Андрей Рублёв позирует для бренда Bulgari

Фото: Андрей Рублёв позирует для бренда Bulgari
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Итальянский ювелирный бренд Bulgari поделился снимками с римской фотосессии одного из своих амбассадоров – олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва. Россиянин представил новые модели часов компании.

Стоит отметить, что Рублёв принял участие в фотосессии в одежде собственного свежезапущенного бренда Rublo. Андрей играет в нём с текущего сезона.

Рублёв провалил старт американской серии турниров. Россиянин потерпел поражения как на старте турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), так и в Цинциннати (США).

25-летний Рублёв – чемпион 14 турниров на уровне ATP. В текущем сезоне он завоевал свой крупнейший титул в карьере – стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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