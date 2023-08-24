Тейлор Фритц принял участие в фотосессии для журнала Esquire
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц принял участие в фотосессии для журнала Esquire.
В данный момент Фритц готовится к выступлению на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября. В прошлом году Тейлор сенсационно проиграл в первом круге домашнего мэйджора соотечественнику Брендону Холту (Q). На прошедших турнирах американской серии Фритц выступил неровно: дошёл полуфинала на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США), до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и до четвертьфинала на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
25-летний Фритц – чемпион шести турниров на уровне ATP. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Уимблдона в 2022 году.
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