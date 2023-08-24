19-летняя Эрика Андреева уверенно вышла в финал квалификации US Open
Поделиться
159-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификационного турнира US Open – 2023.
В полуфинале квалификационных соревнований старшая из сестёр Андреевых со счётом 6:4, 6:2 обыграла 178-ю ракетку мира, 17-летнюю представительницу Хорватии Петру Марчинко. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 33 секунды. Андреева пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Марчинко ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в основную сетку US Open Андреева сразится с победительницей матча Селин Наэф (Швейцария) — Кэти Волынец (США, 25).
Квалификационный турнир US Open продлится до 26 августа.
Комментарии
- 24 августа 2023
-
19:30
-
19:18
-
18:51
-
18:42
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
16:34
-
15:07
-
14:30
-
14:16
-
12:47
-
12:39
-
11:55
-
06:32
-
04:10
-
02:41
-
02:13
-
02:06
- 23 августа 2023
-
23:52
-
22:07
-
21:11
-
21:00
-
20:18
-
20:13
-
20:00
-
19:55
-
19:31
-
19:25
-
17:50
-
17:28
-
16:56
-
16:44
-
16:43
-
16:37
Партнерский контент