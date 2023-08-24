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Медведев, Рублёв, Хачанов и другие россияне узнали первых соперников на US Open — 2023

Состоялась жеребьёвка мужского US Open – 2023, который пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Посев соревнований возглавил первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», 20-летний испанец Карлос Алькарас. В первом круге ему предстоит сразиться с представителем Германии Домиником Кёпфером.

Вторым сеяным соревнований стал 23-кратный чемпион ТБШ, серб Новак Джокович. Его первым соперником на US Open станет француз Александр Мюллер.

Стартовые матчи российских теннисистов на US Open — 2023:

Даниил Медведев (Россия, 3) – Аттила Балаж (Венгрия)

Карен Хачанов (Россия, 11) – Майкл Ммо (США, WC)

Андрей Рублёв (Россия, 8) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Александр Шевченко (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Павел Котов (Россия) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)

Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия)

Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия).