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Медведев, Рублёв, Хачанов и другие россияне узнали первых соперников на US Open — 2023

Медведев, Рублёв, Хачанов и другие россияне узнали первых соперников на US Open — 2023
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Состоялась жеребьёвка мужского US Open – 2023, который пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Посев соревнований возглавил первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», 20-летний испанец Карлос Алькарас. В первом круге ему предстоит сразиться с представителем Германии Домиником Кёпфером.

Вторым сеяным соревнований стал 23-кратный чемпион ТБШ, серб Новак Джокович. Его первым соперником на US Open станет француз Александр Мюллер.

Стартовые матчи российских теннисистов на US Open — 2023:

Даниил Медведев (Россия, 3) – Аттила Балаж (Венгрия)
Карен Хачанов (Россия, 11) – Майкл Ммо (США, WC)
Андрей Рублёв (Россия, 8) – Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Александр Шевченко (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16)
Павел Котов (Россия) – Ринки Хидзиката (Австралия, WC)
Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия)
Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия).

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