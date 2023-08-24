Стали известны первые соперницы Касаткиной, Самсоновой и других россиянок на US Open

Состоялась жеребьёвка женского US Open – 2023, который пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября.
Посев соревнований возглавила действующая чемпионка, первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек. На старте турнира она сразится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. Второй сеяной стала белоруска Арина Соболенко, которая в первом круге встретится с Мариной Заневской (Бельгия).
Стартовые матчи российских теннисисток на US Open – 2023:
Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян (Россия);
Вероника Кудерметова (Россия, 16) – Бернарда Пера (США);
Мирра Андреева (Россия) – Q (квалифаер);
Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия);
Маргарита Бетова (Гаспарян) (Россия) – Q (квалифаер);
Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Камила Рахимова (Россия);
Анастасия Потапова (Россия, 27) – Клара Таусон (Дания);
Екатерина Александрова (Россия, 22) – Лейла Фернандес (Канада);
Людмила Самсонова (Россия, 14) – Клэр Лю (США);
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Q (квалифаер);
Дарья Касаткина (Россия, 13) – Алисия Паркс (США);
Анна Блинкова (Россия) – Джоди Бёррэдж (Великобритания).
Другие интересные матчи 1-го круга женского US Open – 2023:
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Марта Костюк (Украина);
Варвара Грачёва (Франция) – Тэйлор Таунсенд (США);
Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина);
Камила Джорджи (Италия) – Джессика Пегула (США, 3);
Паула Бадоса (Испания) – Винус Уильямс (США, WC).
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