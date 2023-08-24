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Украинка Ястремская не пожала руку Бушар на US Open. Ранее Эжени назвала её «допингисткой»

Украинка Ястремская не пожала руку Бушар на US Open. Ранее Эжени назвала её «допингисткой»
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111-я ракетка мира, 23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала пожимать руку финалистке Уимблдона-2014, бывшей пятой ракетке мира, канадке Эжени Бушар после победы над ней в полуфинале квалификации US Open – 2023.

В апреле 2023 года Бушар позволила себе скандальное высказывание в адрес Ястремской. «Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…», — написала канадка после победы над украинкой в Мадриде. Позднее Эжени принесла свои извинения.

Напомним, Ястремскую отстраняли от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. 22 июня независимый трибунал ITF полностью оправдал украинку, которая доказала, что запрещённое вещество попало в её организм после секса.

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