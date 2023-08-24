Элина Свитолина показала аутфит, в котором выступит на US Open

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографии в форме, в которой выступит на Открытом чемпионате США – 2023.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Отметим, что Свитолина снялась с прошедшего турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) из-за травмы ноги.

В данный момент Свитолина находится в Нью-Йорке, где выступит на US Open – 2023. В первом круге соревнований Элина сразится с немкой Анной-Леной Фридзам.

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как она родила дочь в октябре 2022 года. Спортсменка уже выиграла титул на турнире WTA-250 в Страсбурге, доходила до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и до полуфинала Уимблдона.