С кем может сыграть Даниил Медведев на пути в финал US Open — 2023
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На US Open – 2023 прошла жеребьёвка мужского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками чемпиона Открытого чемпионата США – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева на пути в финал соревнований.
Потенциальный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2023:
1/64 финала: Аттила Балаж (Венгрия, 1018-я ракетка мира)
1/32 финала: Макс Пёрселл (Австралия, 47-я ракетка мира)
1/16 финала: Борна Чорич (Хорватия, 29-я ракетка мира)
1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 13-я ракетка мира)
1/4 финала: Андрей Рублёв (Россия, 8-я ракетка мира)
1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1-я ракетка мира)
Финал: Новак Джокович (Сербия, 2-я ракетка мира).
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