Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

С кем может сыграть Даниил Медведев на пути в финал US Open — 2023

С кем может сыграть Даниил Медведев на пути в финал US Open — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

На US Open – 2023 прошла жеребьёвка мужского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками чемпиона Открытого чемпионата США – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева на пути в финал соревнований.

Потенциальный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2023:

1/64 финала: Аттила Балаж (Венгрия, 1018-я ракетка мира)
1/32 финала: Макс Пёрселл (Австралия, 47-я ракетка мира)
1/16 финала: Борна Чорич (Хорватия, 29-я ракетка мира)
1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 13-я ракетка мира)
1/4 финала: Андрей Рублёв (Россия, 8-я ракетка мира)
1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1-я ракетка мира)
Финал: Новак Джокович (Сербия, 2-я ракетка мира).

Материалы по теме
Медведев попал в одну половину к Алькарасу! Итоги жеребьёвки US Open 2023 года
Медведев попал в одну половину к Алькарасу! Итоги жеребьёвки US Open 2023 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android