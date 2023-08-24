С кем может сыграть Даниил Медведев на пути в финал US Open — 2023

На US Open – 2023 прошла жеребьёвка мужского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперниками чемпиона Открытого чемпионата США – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева на пути в финал соревнований.

Потенциальный путь Даниила Медведева к финалу US Open – 2023:

1/64 финала: Аттила Балаж (Венгрия, 1018-я ракетка мира)

1/32 финала: Макс Пёрселл (Австралия, 47-я ракетка мира)

1/16 финала: Борна Чорич (Хорватия, 29-я ракетка мира)

1/8 финала: Алекс де Минор (Австралия, 13-я ракетка мира)

1/4 финала: Андрей Рублёв (Россия, 8-я ракетка мира)

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 1-я ракетка мира)

Финал: Новак Джокович (Сербия, 2-я ракетка мира).