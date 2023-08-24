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Кого должна победить Арина Соболенко, чтобы выиграть US Open — 2023

Кого должна победить Арина Соболенко, чтобы выиграть US Open — 2023
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На US Open – 2023 прошла жеребьёвка женского розыгрыша в 2023 году. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с потенциальными соперницами чемпионки Australian Open – 2023, второй ракетки мира, представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Потенциальный путь Арины Соболенко к финалу US Open – 2023:

1/64 финала: Марина Заневская (Бельгия, 113-я ракетка мира)
1/32 финала: Анна Блинкова (Россия, 39-я ракетка мира)
1/16 финала: Каролина Плишкова (Чехия, 25-я ракетка мира)
1/8 финала: Дарья Касаткина (Россия, 13-я ракетка мира)
1/4 финала: Онс Жабер (Тунис, 5-я ракетка мира)
1/2 финала: Джессика Пегула (США, третья ракетка мира)
Финал: Ига Свёнтек (Польша, первая ракетка мира).

Отметим, что на прошлом US Open – 2022 Соболенко дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Свёнтек.

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