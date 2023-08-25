Джессика Пегула: не считаю себя очень популярной
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Третья ракетка мира 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о своём статусе главной теннисистки США.
«Я принимаю это. Я достигла своего пика во взрослом возрасте, хотя всегда была сдержанной — мало писала в соцсетях. Я не считаю себя очень популярной. Я не думаю об этом давлении. Но сейчас важно ценить всё, что приходит в мою жизнь, потому что мне уже не 20 лет. У меня не будет ещё 10 лет в туре», — приводит слова Пегулы Vogue.
Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США — 2023 Пегула сыграет с представительницей Италии Камилой Джорджи. Женский турнир US Open пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Свёнтек.
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