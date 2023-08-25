Фото: Новак Джокович встретился с Лионелем Месси в США

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США.

«Какая ночь», — написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хорхе Маса

Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США. В матче первого круга US Open Джокович сыграет с представителем Франции Александром Мюллером. Мужской турнир US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.