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Фото: Новак Джокович встретился с Лионелем Месси в США

Фото: Новак Джокович встретился с Лионелем Месси в США
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович встретился с футболистом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси и совладельцем американского клуба Хорхе Масом в США.

«Какая ночь», — написал Мас под совместным фото со спортсменами на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хорхе Маса

Напомним, Джокович стал победителем хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) и сейчас готовится к Открытому чемпионату США. В матче первого круга US Open Джокович сыграет с представителем Франции Александром Мюллером. Мужской турнир US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

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