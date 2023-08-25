Навратилова — о словах Свёнтек про усталость: возьми себя в руки или снимайся с US Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова отреагировала на слова первой ракетки мира польки Иги Свёнтек, которая рассказала об усталости перед стартом Открытого чемпионата США.
«Обычно я проводила по два-три турнира между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. Уставала после US Open, но не перед турниром. Единственный раз это произошло в 1976 году, когда мы играли World Team Tennis — с апреля без перерыва.
Я понимаю, что у игроков стресс, а Ига, будучи польской спортсменкой, должна была выступить в Варшаве. Возможно, из-за нехватки этого дополнительного времени отдыха она и устала. Но мне всё равно придётся сказать: «Давай, возьми себя в руки». Впереди сентябрь, ты провела не так уж много турниров, и сейчас начнётся US Open. Так что, если ты не готова собраться, если так сильно устала психологически, снимайся с турнира. Возьми перерыв и сосредоточься на заключительной части сезона. Просто возьми отпуск. Это нормально», — приводит слова Навратиловой INews.
- 25 августа 2023
-
18:10
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
13:33
-
12:37
-
12:23
-
11:27
-
09:19
-
03:34
-
00:43
-
00:07
- 24 августа 2023
-
23:46
-
22:45
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
21:32
-
20:47
-
20:04
-
19:54
-
19:30
-
19:18
-
18:51
-
18:42
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
16:34
-
15:07
-
14:30
-
14:16
-
12:47
-
12:39
-
11:55