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Навратилова — о словах Свёнтек про усталость: возьми себя в руки или снимайся с US Open

Навратилова — о словах Свёнтек про усталость: возьми себя в руки или снимайся с US Open
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова отреагировала на слова первой ракетки мира польки Иги Свёнтек, которая рассказала об усталости перед стартом Открытого чемпионата США.

«Обычно я проводила по два-три турнира между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США. Уставала после US Open, но не перед турниром. Единственный раз это произошло в 1976 году, когда мы играли World Team Tennis — с апреля без перерыва.

Я понимаю, что у игроков стресс, а Ига, будучи польской спортсменкой, должна была выступить в Варшаве. Возможно, из-за нехватки этого дополнительного времени отдыха она и устала. Но мне всё равно придётся сказать: «Давай, возьми себя в руки». Впереди сентябрь, ты провела не так уж много турниров, и сейчас начнётся US Open. Так что, если ты не готова собраться, если так сильно устала психологически, снимайся с турнира. Возьми перерыв и сосредоточься на заключительной части сезона. Просто возьми отпуск. Это нормально», — приводит слова Навратиловой INews.

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