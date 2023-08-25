Медведев занял 4-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов по версии Forbes

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов 2023 года по версии Forbes, обойдя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира, испанца Рафаэля Надаля, который расположился на пятой строчке рейтинга.

Доход россиянина Даниила Медведева с сентября 2022 года по август 2023-го составил $ 20,1 млн, из которых $ 7,1 млн – в качестве призовых за турниры.

Возглавил рейтинг 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, он заработал за последние 12 месяцев $ 38,4 млн, из которых $ 13,4 млн – на корте.

Вторая строчка рейтинга – у двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, его доход составил $ 31,4 млн, из которых $ 11,4 млн – в качестве призовых за турниры.

Среди девушек первой стала польская теннисистка Ига Свёнтек, в общем рейтинге она расположилась на третьей позиции. Доход первой ракетки мира составляет $ 22,4 млн, из которых лишь $ 8,4 млн заработаны на корте.