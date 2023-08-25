67-я ракетку мира, 16-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву неоднократно сравнивали с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: станет ли Мирра Андреева звездой уровня Марии Шараповой?
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Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче второго круга Андреева со счётом 3:6, 3:6 проиграла чемпионке US Open — 2017, бывшей третьей ракетке мира, американке Слоан Стивенс (9).
Напомним, на Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвёртого круга. Благодаря высокому результату российская спортсменка поднялась на 64-е место в рейтинге WTA после турнира.
Уже в понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартует Открытый чемпионат США — финальный турнир «Большого шлема» в текущем сезоне.
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