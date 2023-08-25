В квалификационных матчах US Open вновь перерыв из-за дождя
Поделиться
Сегодня, 25 августа, матчи второго круга квалификационного раунда турнира категории «Большой шлем» US Open вновь прерваны из-за дождя. Вчера несколько встреч были перенесены на сегодняшний день из-за непогоды, однако сегодня дождь опять внёс свои коррективы.
Спортсмены успели сыграть лишь несколько геймов.
«Погода не очень хорошая на US Open», – написал известный португальский журналист Жозе Моргадо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в матчах второго круга турнира играют россиянки Вера Звонарёва, Валерия Савиных и Диана Шнайдер, их коснулся вчерашний перенос игр.
Квалификационный турнир стартовал 22 августа и завершится 26 августа. Основная сетка US Open стартует в понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке (США).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
19:13
-
18:30
-
18:10
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
13:33
-
12:37
-
12:23
-
11:27
-
09:19
-
03:34
-
00:43
-
00:07
- 24 августа 2023
-
23:46
-
22:45
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
21:32
-
20:47
-
20:04
-
19:54
-
19:30
-
19:18
-
18:51
-
18:42
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
16:34
-
15:07
-
14:30
-
14:16
-
12:47
Партнерский контент