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В квалификационных матчах US Open вновь перерыв из-за дождя

В квалификационных матчах US Open вновь перерыв из-за дождя
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Сегодня, 25 августа, матчи второго круга квалификационного раунда турнира категории «Большой шлем» US Open вновь прерваны из-за дождя. Вчера несколько встреч были перенесены на сегодняшний день из-за непогоды, однако сегодня дождь опять внёс свои коррективы.

Спортсмены успели сыграть лишь несколько геймов.

«Погода не очень хорошая на US Open», – написал известный португальский журналист Жозе Моргадо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в матчах второго круга турнира играют россиянки Вера Звонарёва, Валерия Савиных и Диана Шнайдер, их коснулся вчерашний перенос игр.

Квалификационный турнир стартовал 22 августа и завершится 26 августа. Основная сетка US Open стартует в понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке (США).

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