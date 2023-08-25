Тиафо — о Джоковиче: кажется, что ему 16 лет, он голоден как никогда

Десятая ракетка мира из США Фрэнсис Тиафо поделился мнением о физической форме 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича.

«У нас всё ещё есть один игрок из «Большой тройки», которому 36 лет, но кажется, что ему 16, так он двигается.

Мы можем продолжать ждать или просто делать что-то, чтобы попытаться победить его, да? Он голоднее, чем когда-либо. Он хочет с большим отрывом обойти своих сверстников. Он не хочет разговоров о том, что он не лучший игрок в мире всех времён. Он голоден как никогда. Вы должны победить его», – сказал Тиафо на пресс-конференции в преддверии US Open.

Турнир категории «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке (США) в понедельник, 28 августа.