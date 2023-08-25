24-летний Микаэль Имер завершил профессиональную карьеру

80-я ракетка мира, первая ракетка Швеции Микаэль Имер объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Желаю всем моим старым коллегам успехов. Бог всегда велик», – написал Имер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев.

Теннисиста отстранили от соревнований 18 июля.