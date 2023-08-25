24-летний Микаэль Имер завершил профессиональную карьеру
Поделиться
80-я ракетка мира, первая ракетка Швеции Микаэль Имер объявил о завершении профессиональной карьеры.
«Привет, ребята, я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания! Желаю всем моим старым коллегам успехов. Бог всегда велик», – написал Имер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в прошлом году спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев.
Теннисиста отстранили от соревнований 18 июля.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
21:06
-
20:35
-
20:12
-
19:13
-
18:30
-
18:10
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
13:33
-
12:37
-
12:23
-
11:27
-
09:19
-
03:34
-
00:43
-
00:07
- 24 августа 2023
-
23:46
-
22:45
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
21:32
-
20:47
-
20:04
-
19:54
-
19:30
-
19:18
-
18:51
-
18:42
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
16:34
-
15:07
Партнерский контент