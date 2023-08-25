Робсон — о Радукану: слышала, что она попытается вернуться во время азиатской серии

Британская теннисистка Лора Робсон рассказала, когда чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану может вернуться в тур.
«Всё возможно, просто ей надо выздороветь. Я слышала, что она попытается вернуться во время азиатской серии после US Open. Надеюсь, всё получится. Не хочется даже называть дату, наверняка её постигнет пара неудач, как обычно бывает после реабилитации», – приводит слова Робсон Daily Express.
Напомним, этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос», Уимблдон и не сыграет на US Open.
Турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке.
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