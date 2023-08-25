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Пегула поделилась мнением о переезде Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию

Третья ракетка мира, 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мнением о переезде Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.

«Это слухи. Я не знаю, произойдёт это или нет.

Если посмотреть, придётся увидеть множество плюсов, перевешивающих минусы, наверняка в стране будут созданы все удобства, чтобы чувствовать себя комфортно.

Нам важно знать, где пройдёт турнир», – сказала Пегула на пресс-конференции в преддверии начала US Open.

Напомним, журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро заявил, что на следующей неделе WTA объявит о переезде Итогового турнира. По данным его источников, WTA Finals — 2023 пройдёт в Эр-Рияде.

В прошлом году соревнования состоялись с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США), победительницей турнира является Каролин Гарсия из Франции.