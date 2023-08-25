Третья ракетка мира, 29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула поделилась мнением о переезде Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.
«Это слухи. Я не знаю, произойдёт это или нет.
Если посмотреть, придётся увидеть множество плюсов, перевешивающих минусы, наверняка в стране будут созданы все удобства, чтобы чувствовать себя комфортно.
Нам важно знать, где пройдёт турнир», – сказала Пегула на пресс-конференции в преддверии начала US Open.
Напомним, журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро заявил, что на следующей неделе WTA объявит о переезде Итогового турнира. По данным его источников, WTA Finals — 2023 пройдёт в Эр-Рияде.
В прошлом году соревнования состоялись с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США), победительницей турнира является Каролин Гарсия из Франции.
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