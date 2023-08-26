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Валерия Савиных уступила в полуфинале квалификации US Open — 2023

Валерия Савиных уступила в полуфинале квалификации US Open — 2023
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180-я ракетка мира, 32-летняя российская теннисистка Валерия Савиных уступила в квалификации Открытого чемпионата США – 2023.

В полуфинальном матче Савиных со счётом 4:6, 4:6 проиграла 199-му номеру рейтинга WTA, 27-летней британке Юрико Миядзаки. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Савиных четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Миядзаки пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
26 августа 2023, суббота. 00:05 МСК
Валерия Савиных
Россия
Валерия Савиных
В. Савиных
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Юрико Миядзаки
Великобритания
Юрико Миядзаки
Ю. Миядзаки

Квалификационный раунд соревнований стартовал 22 августа и завершится в воскресенье, 27 августа. Основной турнир US Open у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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