Валерия Савиных уступила в полуфинале квалификации US Open — 2023

180-я ракетка мира, 32-летняя российская теннисистка Валерия Савиных уступила в квалификации Открытого чемпионата США – 2023.
В полуфинальном матче Савиных со счётом 4:6, 4:6 проиграла 199-му номеру рейтинга WTA, 27-летней британке Юрико Миядзаки. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут. Савиных четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Миядзаки пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
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Квалификационный раунд соревнований стартовал 22 августа и завершится в воскресенье, 27 августа. Основной турнир US Open у женщин пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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