Звонарёва одержала победу во втором круге квалификации US Open
Поделиться
Россиянка Вера Звонарёва выиграла во втором круге квалификации US Open у теннисистки из Греции Деспины Папамихаил — 7:5, 7:5. Игра проходила на восьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту.
Звонарёва по ходу матча один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.
US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 21:45 МСК
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
По итогам второй стадии квалификации четыре россиянки продолжают борьбу. Помимо Звонарёвой, это Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Татьяна Прозорова. Мария Тимофеева, Екатерина Макарова, Марина Мельникова и Валерия Савиных выбыли из борьбы.
Комментарии
- 26 августа 2023
-
01:37
-
00:51
-
00:34
- 25 августа 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:02
-
21:51
-
21:06
-
20:35
-
20:12
-
19:13
-
18:30
-
18:10
-
17:20
-
16:55
-
16:25
-
13:33
-
12:37
-
12:23
-
11:27
-
09:19
-
03:34
-
00:43
-
00:07
- 24 августа 2023
-
23:46
-
22:45
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
21:32
-
20:47
-
20:04
-
19:54
-
19:30
-
19:18
Партнерский контент