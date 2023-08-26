Звонарёва одержала победу во втором круге квалификации US Open

Россиянка Вера Звонарёва выиграла во втором круге квалификации US Open у теннисистки из Греции Деспины Папамихаил — 7:5, 7:5. Игра проходила на восьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту.

Звонарёва по ходу матча один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

По итогам второй стадии квалификации четыре россиянки продолжают борьбу. Помимо Звонарёвой, это Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Татьяна Прозорова. Мария Тимофеева, Екатерина Макарова, Марина Мельникова и Валерия Савиных выбыли из борьбы.