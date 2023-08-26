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Звонарёва одержала победу во втором круге квалификации US Open

Звонарёва одержала победу во втором круге квалификации US Open
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Россиянка Вера Звонарёва выиграла во втором круге квалификации US Open у теннисистки из Греции Деспины Папамихаил — 7:5, 7:5. Игра проходила на восьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 2 часа 31 минуту.

Звонарёва по ходу матча один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 21:45 МСК
Деспина Папамихаил
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

По итогам второй стадии квалификации четыре россиянки продолжают борьбу. Помимо Звонарёвой, это Диана Шнайдер, Эрика Андреева и Татьяна Прозорова. Мария Тимофеева, Екатерина Макарова, Марина Мельникова и Валерия Савиных выбыли из борьбы.

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